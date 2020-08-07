Пандемия: ВОЗ зафиксировала 278 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 18,9 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 278 тысяч. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 7 тыс. и превысило 709 тыс., передает УНН.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени 7 августа, в мире были зарегистрированы 18 902 735 инфицированных и 709 511 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 278 291, число умерших увеличилось на 6 815.

Днем ранее были выявлены 259 344 случаев заражения и 6 488 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 10 135 322. За сутки этот показатель вырос на 154 118. Число умерших там увеличилось на 4 598 и достигло 376 606. В Европейском регионе зарегистрированы 3 513 219 заразившихся и 215 640 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 25 473, умерли 416 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 428 584, зафиксирован 50 571 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 67 863, умерших — на 999.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 4 781 612. Далее следуют Бразилия (2 859 073), Индия (2 027 074), Россия (877 135), ЮАР (538 184), Мексика (456 100), Перу (447 624), Чили (366 671), Колумбия (345 714) и Иран (320 117).

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