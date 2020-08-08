Очередной антирекорд: в Украине выявлено уже более 79,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1489
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Украине на утро 8 августа зафиксировано уже 79 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1489. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, с 79 750 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1489 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерло 1879 человек, из них 27 - за последние сутки.
Также в Украине в целом выздоровели от болезни 43055 человек.
Напомним, ВОЗ зафиксировала 278 тыс. новых случаев COVID-19 в мире в сутки.