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Через обмеження перетину КПВВ з Кримом на адмінмежі зібрались сотні людей - Чубаров

Через обмеження перетину КПВВ з Кримом на адмінмежі зібрались сотні людей - Чубаров

Київ • УНН

 • 13615 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. На адмінкордоні між Україною та анексованим Росією Кримом зібралась черга у сотні людей зі сторони Кримського півострова. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що причиною цьому є рішення Кабміну України про обмеження перетину КПВВ з окупованим Кримом. Про це Чубаров написав на своїй сторінці у Фейсбук, інформує УНН.

“Очевидці повідомляють про те, що зі сторони окупованого Криму (перехід Армянськ — Каланчак) зібралася черга близько 300 осіб на виїзд з Криму, яка постійно поповнюється. Причина — вчорашнє (8 серпня) рішення Кабміну України про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим Кримом”, — написав Чубаров.

Він додав, що люди, які в’їхали в Крим з материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися по справах відвідати материк, “бояться опинитися закупореними в Криму”.

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“Російські окупанти з оформленням документів не поспішають. Якими словами люди в черзі висловлюються про Кабмін і всю українську владу, можете і не питати”, — резюмував голова Меджлісу.

Раніше УНН повідомляв, що рішенням уряду України було призупинено проїзд через КПВВ на адмінмежі з Кримом з 9 серпня 2020 року до 30 серпня 2020 року, за виключенням деяких категорій громадян України та членів їх сімей.

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