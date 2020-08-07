У Меджлісі нагадали Шмигалю, що гуманітарна катастрофа у Криму триває вже понад 6 років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав пояснити прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, що гуманітарна катастрофа на Кримському півострові триває вже понад 6 років, з кінця лютого 2014 року, коли збройні сили Російської Федерації захопили Крим. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Поясніть прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, що гуманітарна катастрофа на Кримському півострові триває вже більше 6 років, з кінця лютого 2014 року, коли збройні сили Російської Федерації захопили Крим. І суть цієї гуманітарної катастрофи полягає не в припиненні постачання дніпровської води по Північно-Кримському каналу, а в тому, що російські окупанти піддають насиллю, репресіям та гонінням кримськотатарський народ — корінний народ Криму, а також етнічних українців”, — написав Чубаров.
За його словами, усунення причин гуманітарної катастрофи в Криму, як і припинення здійснюваних російськими окупантами екологічних руйнувань, штучного заміщення етнічного складу населення Криму, мовної та релігійної дискримінації можливо лише одним шляхом — деокупацією Криму і відновленням державного суверенітету України над Кримським півостровом та прилеглими до нього акваторіями Чорного та Азовського морів.
“Що тут незрозумілого для прем’єр-міністра воюючої держави?”, — запитав Чубаров.
Додамо, що Шмигаль заявив, що допускає можливість поставок прісної води з материкової частини України в анексований Крим у разі, як він сказав, гуманітарної катастрофи на півострові.
Як повідомлялося, Україна не буде відновлювати водопостачання до Кримського півострову.
Нагадаємо, через дефіцит опадів водосховища у тимчасово окупованому Криму сильно зневоднилися та наразі майже пусті.