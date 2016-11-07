Рішення Єврокомісії на користь “Газпрому” було неминучим — Д.Марунич
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Рішення Єврокомісії дозволити “Газпрому” використовувати більші потужності німецького газопроводу OPAL та дозволить росіянам постачати більше газу через “Північний потік” і менше — через українську газотранспортну систему (ГТС).Такий крок збоку ЄК був не миничум. Таку думку під час інтерв’ю в ефірі однієї з українських радіостанцій висловив експерт Дмитро Марунич, передає УНН.
“Єврокомісія вела відповідні переговори вже впродовж 3-4 років. "Газпром" міг би цей результат до себе наблизити, якби пішов на певні поступки. Те, що вимагала Єврокомісія — перейти на торгівлю на спотовому ринку в обсязі 3 млрд кубів газу (для „Газпрому“ це зовсім мало). Якби „Газпром“ раніше пішов на проведення таких конкурсів, відмовився від частини продажів за контрактом — це б наблизило рішення по OPAL. Якщо компанії працюють за певними правилами — вони мають підстави для вільної конкуренції. OPAL зараз половиною за „Газпромом“, інша — виставлена на конкурс.
Мені незрозуміло, чому „Газпром“ раніше не пішов на поступки Єврокомісії. Дійсно, ситуація не дуже втішна для України. Говорити про те, що Європа могла заборонити використовувати OPAL — повністю не відповідає як духу, так і букві Третього енергопакету і договору про Енергохартію. Це рано чи пізно сталося б, питання — коли?”, — сказав Д.Марунич.
Також він зазначив, що внаслідок цього рішення, за словами керівника "Нафтогазу", збитки для України можуть становити близько 400 млн доларів на рік у поточних цінах виручки від транзиту.
Нагадаємо, Єврокомісія днями дозволила російському “Газпрому” збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL, який побудовано в обхід України.
Також нагадаємо, у “Нафтогазі” вже прокоментували ймовірне розширення ЄК доступу “Газпрому” до газопроводу OPAL. Так у компаній завили, що їх виручка у такому випадку помітно скоротиться.
При цьому, як повідомляв УНН, старший науковий співробітник програми з енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні Едвард Чоу раніше у власному блозі на Financial Times попередив про те, що “Росія намагається побудувати нові трубопроводи в обхід України та використовує транзитні контракти, щоб продемонструвати європейським споживачам, що Україна є ненадійним транзитним партнером”.
Більше того, за його словами цінність української транзитної газової системи залежить від нормалізації відносин з “Газпромом”.
“Позови в міжнародні суди проти „Газпрому“ чи погрози підвищити тарифи на транзит є ризикованим шляхом, якщо хтось хоче, щоб „Газпром“ перейшов до транзиту в обхід України”, — вважають у Вашингтоні.