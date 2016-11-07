Решение Еврокомиссии в пользу "Газпрома" было неизбежным - Д.Марунич
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Решение Еврокомиссии разрешить "Газпрому" использовать большие мощности немецкого газопровода OPAL и позволить россиянам поставлять больше газа через "Северный поток" и меньше - через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Такой шаг со стороны ЕК был неизбежным. Такое мнение во время интервью в эфире одной из украинских радиостанций высказал эксперт Дмитрий Марунич, передает УНН.
"Еврокомиссия вела соответствующие переговоры уже на протяжении 3-4 лет. "Газпром" мог бы этот результат к себе приблизить, если бы пошел на определенные уступки. То, что требовала Еврокомиссия - перейти на торговлю на спотовом рынке в объеме 3 млрд кубов газа (для "Газпрома" это совсем мало). Если бы "Газпром" ранее пошел на проведение таких конкурсов, отказался от части продаж по контракту - это бы приблизило решение по OPAL. Если компании работают по определенным правилам - они имеют основания для свободной конкуренции. OPAL сейчас половиной за "Газпромом", другая - выставлена на конкурс.
Мне непонятно, почему "Газпром" ранее не пошел на уступки Еврокомиссии. Действительно, ситуация не очень хорошая для Украины. Говорить о том, что Европа могла запретить использовать OPAL - полностью не соответствует как духу, так и букве Третьего энергопакета и договора о Энергохартии. Это рано или поздно произошло бы, вопрос - когда?", - сказал Д.Марунич.
Также он отметил, что в результате этого решения, по словам руководителя "Нафтогаза", убытки Украины могут составить около 400 млн долларов в год в текущих ценах выручки от транзита.
Напомним, Еврокомиссия на днях позволила российскому "Газпрому" увеличить прокачку газа через трубопровод OPAL, который построен в обход Украины.
Также напомним, в "Нафтогазе" уже прокомментировали возможное расширение ЕК доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL. Так у компаний завили, что их выручка в таком случае заметно сократится.
При этом, как сообщал УНН, старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Эдвард Чоу ранее в своем блоге в Financial Times предупредил о том, что "Россия пытается построить новые трубопроводы в обход Украины и использует транзитные контракты, чтобы продемонстрировать европейским потребителям, что Украина является ненадежным транзитным партнером".
Более того, по его словам ценность украинской транзитной газовой системы зависит от нормализации отношений с "Газпромом".
"Иски в международные суды против "Газпрома" или угрозы повысить тарифы на транзит является рискованным путем, если кто-то хочет, чтобы "Газпром" перешел к транзиту в обход Украины", - считают в Вашингтоне.