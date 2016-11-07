Решение Еврокомиссии в пользу "Газпрома" было неизбежным - Д.Марунич

"Еврокомиссия вела соответствующие переговоры уже на протяжении 3-4 лет. "Газпром" мог бы этот результат к себе приблизить, если бы пошел на определенные уступки. То, что требовала Еврокомиссия - перейти на торговлю на спотовом рынке в объеме 3 млрд кубов газа (для "Газпрома" это совсем мало). Если бы "Газпром" ранее пошел на проведение таких конкурсов, отказался от части продаж по контракту - это бы приблизило решение по OPAL. Если компании работают по определенным правилам - они имеют основания для свободной конкуренции. OPAL сейчас половиной за "Газпромом", другая - выставлена ​​на конкурс.

Мне непонятно, почему "Газпром" ранее не пошел на уступки Еврокомиссии. Действительно, ситуация не очень хорошая для Украины. Говорить о том, что Европа могла запретить использовать OPAL - полностью не соответствует как духу, так и букве Третьего энергопакета и договора о Энергохартии. Это рано или поздно произошло бы, вопрос - когда?", - сказал Д.Марунич.

Также он отметил, что в результате этого решения, по словам руководителя "Нафтогаза", убытки Украины могут составить около 400 млн долларов в год в текущих ценах выручки от транзита.

Напомним, Еврокомиссия на днях позволила российскому "Газпрому" увеличить прокачку газа через трубопровод OPAL, который построен в обход Украины.

Также напомним, в "Нафтогазе" уже прокомментировали возможное расширение ЕК доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL. Так у компаний завили, что их выручка в таком случае заметно сократится.

При этом, как сообщал УНН, старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Эдвард Чоу ранее в своем блоге в Financial Times предупредил о том, что "Россия пытается построить новые трубопроводы в обход Украины и использует транзитные контракты, чтобы продемонстрировать европейским потребителям, что Украина является ненадежным транзитным партнером".

Более того, по его словам ценность украинской транзитной газовой системы зависит от нормализации отношений с "Газпромом".

"Иски в международные суды против "Газпрома" или угрозы повысить тарифы на транзит является рискованным путем, если кто-то хочет, чтобы "Газпром" перешел к транзиту в обход Украины", - считают в Вашингтоне.