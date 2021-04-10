Рішення безхребетної монобільшості створили безвідповідальний уряд – Івченко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Народний депутат Вадим Івченко в ефірі Першого незалежного назвав винних у кризі, яка зараз відбувається в країні: безвідповідальність монобільшості та Кабміну, передає УНН.
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“Я думаю, безхребетність монобільшості, прийняття рішень без розуміння того, як вони формуються на Банковій в Офісі Президента, призвела до того, що виконавча гілка повністю безвідповідально ставиться до надзвичайної ситуації в країні”, — вважає Івченко.
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Доповнення
Додамо, що народний депутат Вадим Івченко вважає, що низкою своїх дій влада втратила довіру суспільства та підвищила градус напруги. У цій ситуації для стабілізації необхідні якнайшвидші зміни суспільно-економічної політики та Уряду.