Напруга у суспільстві висока, треба не Раду скликати, а змінювати уряд - Івченко про протести під ОП

Цитата

“Я не підтримую, коли відбувається наруга над державними символами, коли руйнують державне майно і роблять з державної влади посміховисько, називаючи їх нецензурними або вуличними словами. Але, разом із тим, влада своїми діями (законопроектами проти ФОПів, чи про ринок землі проти фермерів, чи по судах Стерненко) сама розпалює ситуацію у суспільстві. А в суспільстві ситуація не зовсім стабільна, люди бідні, не відчувають, що влада підтримує і бореться за них. Тому можуть бути різні сценарії — навіть ще радикальніші”, — вважає Івченко.

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На переконання народного депутата, зараз важливо не скликати позачергово Верховну Раду, а замислитись над тим, що зробити, щоб зменшити напругу та невдоволення в суспільстві.

“Мені хотілося б, щоб влада замислювалась не над збором Ради та засудженням людей, а над тим, яку політику вона провадить для українців. І зміна соціально-економічної політики вкрай необхідна. Тому я б пропонував Президенту Зеленському якнайшвидше змінити Уряд і набрати нову команду, яка буде повертати довіру до влади”, — резюмував Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, раніше нардеп Івченко розповів, чому держава потребує зрозумілого прем’єр-міністра зі зрозумілою політикою та хто якнайкраще для цього підходить.