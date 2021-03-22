Напряжение в обществе высоко, надо не Раду созвать, а менять правительство - Ивченко о протестах в ОП

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Разрушать государственное имущество не допустимо, но рядом своих действий власть потеряла доверие общества и повысила градус напряжения. В этой ситуации для стабилизации необходимы скорейшие изменения общественно-экономической политики и правительства. Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат Вадим Ивченко.

Цитата

“Я не поддерживаю, когда происходит надругательство над государственными символами, когда разрушают государственное имущество и делают из государственной власти посмешище, называя их нецензурными или уличными словами. Но, вместе с тем, власти своими действиями (законопроектами против ФЛП, или о рынке земли против фермеров, или по судам Стерненко) сами накаляют ситуацию в обществе. А в обществе ситуация не совсем стабильная, люди бедные, не чувствуют, что власть поддерживает и борется за них. Поэтому могут быть разные сценарии — даже еще более радикальные”, — считает Ивченко.

Детали

По мнению народного депутата, сейчас важно не созывать вне Верховную Раду, а задуматься над тем, что сделать, чтобы уменьшить напряжение и недовольство в обществе.

“Мне хотелось бы, чтобы власть задумывалась не над созывом Рады и осуждением людей, а над тем, какую политику она проводит для украинцев. И изменение социально-экономической политики крайне необходимо. Поэтому я бы предлагал Президенту Зеленскому быстрее изменить правительство и набрать новую команду, которая будет возвращать доверие к власти”, — резюмировал Ивченко.

Дополнение

Напомним, ранее нардеп Ивченко рассказал, почему государство нуждается в понятном премьер-министре с понятной политикой и кто лучше для этого подходит.

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