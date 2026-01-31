Рік умовно за втечу левиць: суд покарав власника приватного вольєра на Хмельниччині
Київ • УНН
Власника вольєру на Хмельниччині визнано винним у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до втечі левиць та загибелі інших тварин. Суд призначив п'ять років позбавлення волі, замінивши їх на рік умовно.
Власника вольєру на Хмельниччині визнано винним у жорстокому поводженні з тваринами і призначено п’ять років позбавлення волі, однак суд замінив покарання на рік умовно. У листопаді з вольєру втекли двоє левиць, що призвело до загибелі кількох тварин. Про це пише УНН з посиланням на Реєстр судових рішень.
Деталі
Так, судом встановлено, що у 2018 році чоловік з метою здійснення діяльності, пов`язаної з утриманням та демонстрацією диких тварин, орендував нежитлові приміщення, де в порушення вимог законодавства утримував особливо небезпечних диких тварин левів - у кустарно зібраних, технічно непридатних та не пристосованих вольєрах, які не відповідали їх біологічним і видовим потребам, не забезпечували достатньої площі, належного мікроклімату, укриття від несприятливих погодних умов та безпечної ізоляції, чим створив неналежні умови утримання вказаного виду тварин, що призвело до їх фізичних страждань, стану хронічного стресу та виключали можливість гуманного поводження із ними.
Унаслідок грубого порушення вимог законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, 15.11.2025 близько 10 год. 30 хв. дві левиці за невстановлених обставин самовільно залишили вольєр утримання. Перебуваючи у стані неконтрольованої агресії, спричиненої неналежними умовами утримання, зазначені дикі тварини вчинили напад на інших тварин, у результаті чого загинуло: два барани, шість кіз, один олень, одна альпака, три соколи та один кіт
Повідомляється, що власник вольєру під час досудового розслідування беззастережно визнав свою вину у вищезазначеному діянні, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення.
Зрештою суд затвердив угоду між чоловіком та прокурором, визнав його винуватим за статтею жорстокого поводження з тваринами, та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією тварин двох левиць, однак звільнив від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням і встановив йому іспитовий строк тривалістю 1 рік.
Нагадаємо
У Хмельницькому з вольєру приватного центру реабілітації втекли дві левиці, що призвело до загибелі кількох тварин. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.