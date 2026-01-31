Рік умовно за втечу левиць: суд покарав власника приватного вольєра на Хмельниччині

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 3194 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 9124 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 10902 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 10599 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 13391 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 9494 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 23898 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 43029 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 46881 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29108 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
5м/с
70%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року31 січня, 04:21 • 12440 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 15871 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"31 січня, 06:30 • 19082 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 10438 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo08:22 • 7234 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 13402 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 46886 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 29820 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 34529 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 37828 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Молдова
Румунія
Харківська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 4792 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 10496 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 17682 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 17203 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 17364 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Золото

Рік умовно за втечу левиць: суд покарав власника приватного вольєра на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Власника вольєру на Хмельниччині визнано винним у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до втечі левиць та загибелі інших тварин. Суд призначив п'ять років позбавлення волі, замінивши їх на рік умовно.

Рік умовно за втечу левиць: суд покарав власника приватного вольєра на Хмельниччині

Власника вольєру на Хмельниччині визнано винним у жорстокому поводженні з тваринами і призначено п’ять років позбавлення волі, однак суд замінив покарання на рік умовно. У листопаді з вольєру втекли двоє левиць, що призвело до загибелі кількох тварин. Про це пише УНН з посиланням на Реєстр судових рішень. 

Деталі 

Так, судом встановлено, що у 2018 році чоловік з метою здійснення діяльності, пов`язаної з утриманням та демонстрацією диких тварин, орендував нежитлові приміщення, де в порушення вимог законодавства утримував особливо небезпечних диких тварин левів - у кустарно зібраних, технічно непридатних та не пристосованих вольєрах, які не відповідали їх біологічним і видовим потребам, не забезпечували достатньої площі, належного мікроклімату, укриття від несприятливих погодних умов та безпечної ізоляції, чим створив неналежні умови утримання вказаного виду тварин, що призвело до їх фізичних страждань, стану хронічного стресу та виключали можливість гуманного поводження із ними.

Унаслідок грубого порушення вимог законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, 15.11.2025 близько 10 год. 30 хв. дві левиці за невстановлених обставин самовільно залишили вольєр утримання. Перебуваючи у стані неконтрольованої агресії, спричиненої неналежними умовами утримання, зазначені дикі тварини вчинили напад на інших тварин, у результаті чого загинуло: два барани, шість кіз, один олень, одна альпака, три соколи та один кіт 

- йдеться у рішенні суду. 

Повідомляється, що власник вольєру під час досудового розслідування беззастережно визнав свою вину у вищезазначеному діянні, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення. 

Зрештою суд затвердив угоду між чоловіком та прокурором, визнав його винуватим за статтею жорстокого поводження з тваринами, та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією тварин двох левиць, однак звільнив від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням і встановив йому іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Нагадаємо 

У Хмельницькому з вольєру приватного центру реабілітації втекли дві левиці, що призвело до загибелі кількох тварин. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. 

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Тварини
Хмельницька область