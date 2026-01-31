$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 3246 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 9226 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 10950 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 10643 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 13468 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 9530 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 23904 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43038 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 46917 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29110 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Архив

Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Графики отключений электроэнергии
Год условно за побег львиц: суд наказал владельца частного вольера в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Владелец вольера в Хмельницкой области признан виновным в жестоком обращении с животными, что привело к побегу львиц и гибели других животных. Суд назначил пять лет лишения свободы, заменив их на год условно.

Год условно за побег львиц: суд наказал владельца частного вольера в Хмельницкой области

Владелец вольера в Хмельницкой области признан виновным в жестоком обращении с животными и приговорен к пяти годам лишения свободы, однако суд заменил наказание на год условно. В ноябре из вольера сбежали две львицы, что привело к гибели нескольких животных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Реестр судебных решений. 

Детали 

Так, судом установлено, что в 2018 году мужчина с целью осуществления деятельности, связанной с содержанием и демонстрацией диких животных, арендовал нежилые помещения, где в нарушение требований законодательства содержал особо опасных диких животных львов - в кустарно собранных, технически непригодных и не приспособленных вольерах, которые не соответствовали их биологическим и видовым потребностям, не обеспечивали достаточной площади, надлежащего микроклимата, укрытия от неблагоприятных погодных условий и безопасной изоляции, чем создал ненадлежащие условия содержания указанного вида животных, что привело к их физическим страданиям, состоянию хронического стресса и исключали возможность гуманного обращения с ними.

Вследствие грубого нарушения требований законодательства о защите животных от жестокого обращения, 15.11.2025 около 10 ч. 30 мин. две львицы при неустановленных обстоятельствах самовольно покинули вольер содержания. Находясь в состоянии неконтролируемой агрессии, вызванной ненадлежащими условиями содержания, указанные дикие животные совершили нападение на других животных, в результате чего погибло: два барана, шесть коз, один олень, одна альпака, три сокола и один кот 

- говорится в решении суда. 

Сообщается, что владелец вольера во время досудебного расследования безоговорочно признал свою вину в вышеупомянутом деянии, искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения. 

В итоге суд утвердил соглашение между мужчиной и прокурором, признал его виновным по статье жестокого обращения с животными, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией животных двух львиц, однако освободил от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием и установил ему испытательный срок продолжительностью 1 год.

Напомним 

В Хмельницком из вольера частного центра реабилитации сбежали две львицы, что привело к гибели нескольких животных. Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. 

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Животные
Хмельницкая область