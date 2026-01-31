Год условно за побег львиц: суд наказал владельца частного вольера в Хмельницкой области

Владелец вольера в Хмельницкой области признан виновным в жестоком обращении с животными и приговорен к пяти годам лишения свободы, однако суд заменил наказание на год условно. В ноябре из вольера сбежали две львицы, что привело к гибели нескольких животных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Реестр судебных решений.

Детали

Так, судом установлено, что в 2018 году мужчина с целью осуществления деятельности, связанной с содержанием и демонстрацией диких животных, арендовал нежилые помещения, где в нарушение требований законодательства содержал особо опасных диких животных львов - в кустарно собранных, технически непригодных и не приспособленных вольерах, которые не соответствовали их биологическим и видовым потребностям, не обеспечивали достаточной площади, надлежащего микроклимата, укрытия от неблагоприятных погодных условий и безопасной изоляции, чем создал ненадлежащие условия содержания указанного вида животных, что привело к их физическим страданиям, состоянию хронического стресса и исключали возможность гуманного обращения с ними.

Вследствие грубого нарушения требований законодательства о защите животных от жестокого обращения, 15.11.2025 около 10 ч. 30 мин. две львицы при неустановленных обстоятельствах самовольно покинули вольер содержания. Находясь в состоянии неконтролируемой агрессии, вызванной ненадлежащими условиями содержания, указанные дикие животные совершили нападение на других животных, в результате чего погибло: два барана, шесть коз, один олень, одна альпака, три сокола и один кот - говорится в решении суда.

Сообщается, что владелец вольера во время досудебного расследования безоговорочно признал свою вину в вышеупомянутом деянии, искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения.

В итоге суд утвердил соглашение между мужчиной и прокурором, признал его виновным по статье жестокого обращения с животными, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией животных двух львиц, однако освободил от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием и установил ему испытательный срок продолжительностью 1 год.

Напомним

В Хмельницком из вольера частного центра реабилитации сбежали две львицы, что привело к гибели нескольких животных. Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.