Рідкісне астрологічне явище: почалося повне місячне затемнення

Сьогодні, 14 березня 2025 року, о 08:59 за київським часом розпочалось повне місячне затемнення у знаку Діви. Це астрономічне явище ознаменувало початок коридору затемнень, який триватиме до 29 березня, коли відбудеться сонячне затемнення. Про це повідомляє професійний астролог Ксенія Базиленко, передає УНН.

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"З цього моменту відкриється коридор затемнень, який триватиме до сонячного затемнення 29 березня. Цей період завжди дає можливість перегляду та корекції нашої долі",- йдеться у дописі.

Спостерігати явище можна буде в багатьох країнах, найкраще буде видно в Північній та Південній Америці. В Україні Місяць буде червоним трохи більше ніж годину.

Спостерігати за затемнення можна в реальному часі за посиланням.

Нагадаємо

Раніше Ксенія Базиленко розповіла УНН про те, що період місячного затемнення відкриває унікальні можливості: він допомагає звільнитися від психологічних проблем, позбутися шкідливих звичок і закласти позитивні зміни в житті.

Крім того, за словами астролога, це затемнення очікується неймовірно потужним, а його емоційна енергія захлесне не тільки окремих людей, а й увесь світ.

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