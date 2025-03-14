Редкое астрологическое явление: началось полное лунное затмение
Киев • УНН
Сегодня начался коридор затмений, который продлится до 29 марта. По словам астролога, лунное затмение помогает освободиться от психологических проблем и заложить позитивные изменения.
Сегодня, 14 марта 2025 года, в 08:59 по киевскому времени началось полное лунное затмение в знаке Девы. Это астрономическое явление ознаменовало начало коридора затмений, который продлится до 29 марта, когда произойдет солнечное затмение. Об этом сообщает профессиональный астролог Ксения Базиленко, передает УНН.
Детали
"С этого момента откроется коридор затмений, который продлится до солнечного затмения 29 марта. Этот период всегда дает возможность пересмотра и коррекции нашей судьбы",- говорится в заметке.
Наблюдать явление можно будет во многих странах, лучше всего будет видно в Северной и Южной Америке. В Украине Луна будет красной чуть больше часа.
Наблюдать за затмением можно в реальном времени по ссылке.
Напомним
Ранее Ксения Базиленко рассказала УНН о том, что период лунного затмения открывает уникальные возможности: он помогает освободиться от психологических проблем, избавиться от вредных привычек и заложить позитивные изменения в жизни.
Кроме того, по словам астролога, это затмение ожидается невероятно мощным, а его эмоциональная энергия захлестнет не только отдельных людей, но и весь мир.
Полное лунное затмение совпадет с мартовской "Червячной Луной": в NASA рассказали, чего ожидать06.03.25, 11:53 • 25586 просмотров