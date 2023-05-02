Річниця трагедії в Одесі: поліція повідомляє про відсутність порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні, 2 травня, у річницю трагедії в Одесі, у центрі міста порядок та громадську безпеку забезпечують посилені наряди правоохоронців, наразі порушень не допущено, повідомляє ГУНП в Одеській області, пише УНН.
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"Зважаючи на те, що в країні йде війна, мітинги, марші, акції та будь-які інші масові заходи в місті не заплановані. На цю мить порушень не допущено. Ситуація контрольована", - повідомили у поліції.
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Громадян попросили "із розумінням поставитися до роботи правоохоронців, не порушувати громадський порядок, дотримуватися вимог воєнного стану та норм чинного законодавства".
А також обов’язково реагувати на сигнали «повітряної тривоги», не ігнорувати заходи безпеки.
Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року
2 травня 2014 року проукраїнські активісти планували проведення маршу "За єдність України". Та ході завадили представники Антимайдану. Після того, як представники Антимайдану перегородили рух колони, почалися заворушення. Сутички відбувалися у центрі міста і призвели до загибелі шістьох людей.
Після цього сутички перемістилися на Куликове поле, де розташовувалось наметове містечко прихильників Антимайдану. Намети спалахнули. Пожежа виникла також у Будинку профспілок. У цій пожежі загинули 42 людини.
У 2022 році в Одесі на період з 1 по 3 травня було запроваджено тривалу комендантську годину.
В Одеській області цього року довготривалу комендантську годину 2 та 9 травня вирішили не вводити.