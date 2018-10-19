Рибалка розповів, чому його позбавили членства у Нацраді реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка був членом Національної ради реформ протягом 4 років. За цей час Рибалка відвідав лише одне засідання органу. Про це радикал розповів в інтерв’ю в програмі "Hard з Влащенко", передає УНН.
"Я входив туди (до складу Нацради реформ - ред.) автоматом, як голова профільного комітету. Мене запрошували туди один раз. Це тоді, коли Олег Ляшко щось по фаховості роботи Валерії Олексіївни (Гонтаревої - ред.) сказав. Я туди прийшов - і більше за чотири роки мене ні разу туди не запрошували", - сказав він.
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Рибалка вважає, що його навмисне не запрошували на засідання органу.
"Після того, як я пішов з цієї посади, Довбенко, а це - перший заступник (голови комітету ВР з питань фінполітики та банківської діяльності - ред.), він почав ходити, його почали запрошувати…", - сказав радикал.
Нагадаємо, Рибалку виключили зі складу Нацради реформ у вересні цього року. А наприкінці минулого року депутата звільнили з посади голови фінансового комітету ВРУ. На підтримку цього рішення проголосували 255 народний депутат.
Екс-заступник глави НБУ Борис Марков тоді заявив, що призначення Рибалки головою банківського комітету парламенту було "договорняком" і безвідповідальним вчинком.
"Думаю, що призначення Сергія Рибалки на цю відповідальну посаду в розпал фінансової кризи в країні, коли гривня за півроку знецінилася в три рази, було однією з найбільших помилок новообраного парламенту. Замість незаангажованого фахівця і аполітичного професіонала депутати в результаті тривалих політичних домовленостей проголосували за людину взагалі без фінансового досвіду і освіти", - сказав він.
Оцінюючи роботу Рибалки на посаді керівника, в "Єдиному центрі правової допомоги" заявили, що радикал "вбив довіру позичальників до банківського Комітету".