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Ляшко попросив Парламент проголосувати за звільнення Рибалки з посади голови фінкомтету ВР

Ляшко попросив Парламент проголосувати за звільнення Рибалки з посади голови фінкомтету ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко закликав Голову Парламенту Андрія Парубія сьогодні ж поставити на голосування проект постанови про звільнення нардепа Сергія Рибалки з посади Голови фінансового комітету ВР. Про це він заявив під час виступу у ВР.

“Я звертаюся до голови Парламенту і прошу поставити на голосування проект постанови про звільнення С.Рибалки з голови фінансового комітету ВР і нехай Парламент приймає рішення”, — заявив О.Ляшко.

Лідер радикалів зазначив, що його заява пов’язана із скандалом навколо бізнесу С.Рибалки, а саме розслідуванням СБУ фактів торгівлі продукцією компанії родини С.Рибалки на території ОРДЛО.

“Деякі депутати від БПП звинувачували мого колегу по фракції С.Рибалку в тому, що він тримається за посаду (голови фінансового комітету ВР — ред.), щоб уникнути відповідальності за розслідування, які проводяться відносно його фірми (S.Group — ред.) , яку він очолював до обрання в депутати”, — сказав О.Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Компанії сім’ї Рибалки постачають в ОРДЛО великі обсяги снеків — розслідування

Окрім того, О.Ляшко додав, що він підтримував звільнення С.Рибалки з посади голови фінкомітету ВР ще два роки тому.

“Коли команда радикальної партії вийшла із коаліції, то С.Рибалка подав заяву про відставку з посади голови комітету ВР з питань фінансів і банків 1 вересня 2015 року. Наша фракція погодила цю заяву. 16 вересня 2015 року регламентний комітет вніс постанову ВР про відставку С.Рибалки з посади голови комітету. Ці документи свідчать, що це два роки тому С.Рибалка подав заяву про відставку, мною вона погоджена”, — сказав він.

Також лідер радикалів зазначив, що не планує “покривати” жодного із членів своєї фракції, у разі якщо факти вчинення ними злочинів підтвердяться.

“У мене дуже великі стандарти до членів моєї команди, ми не тримаємося за посади і не прикриваємося депутатськими мандатами і недоторканністю. Якщо хтось вчиняє злочин, і якщо хтось не відповідає цим високим стандартам, то я не збираюся нікого покривати”, — сказав він.

В свою чергу голова Парламенту А.Парубій повідомив, що питання зняття С.Рибалки з голови фінансового Комітету ВР буде запропоноване до розгляду вже сьогодні.

Нагадаємо, корпорація S.Group, що належить родині нардепа С.Рибалки, випускає такі снеки як: насіння “Semki”, горішки “Козацька слава”, фіcташкі “Мачо”, сухарики, чіпси тощо.

СБУ розслідує факти торгівлі компаній корпорації S.Group з ОРДЛО. У рамках кримінального провадження вже були затримані та арештовані окремі менеджери корпорації.

Також нагадаємо, що раніше ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв’язок S.Group з виробничими потужностями у Липецьку (Росія).

Додамо, що факти (фото товарів і чеки) продажу снеків S.Group в Криму і окупованому Донецьку вперше були зафіксовані журналістами ще наприкінці 2016 року.

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