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Ляшко попросил Парламент проголосовать за отставку Рыбаки с должности председателя финкомтету ВР

Ляшко попросил Парламент проголосовать за отставку Рыбаки с должности председателя финкомтету ВР

Киев  •  УНН

 • 9607 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал Председателя Парламента Андрея Парубия сегодня же поставить на голосование проект постановления об отставке нардепа Сергея Рыбалки с должности Председателя финансового комитета ВР. Об этом он заявил во время выступления в ВР.

"Я обращаюсь к главе парламента и прошу поставить на голосование проект постановления об отставке С.Рыбалки с главы финансового комитета ВР и пусть Парламент принимает решение", - заявил Ляшко.

Лидер радикалов отметил, что его заявление связано со скандалом вокруг бизнеса С.Рыбалки, а именно расследованием СБУ фактов торговли продукцией компании семьи С.Рыбалки на территории ОРДЛО.

"Некоторые депутаты от БПП обвиняли моего коллегу по фракции С.Рыбалку в том, что он держится за должность (председателя финансового комитета ВР - ред.), Чтобы избежать ответственности за расследование, проводимое в отношении его фирмы (S.Group - ред.) , которую он возглавлял до избрания в депутаты", - сказал О.Ляшко.

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Кроме того, О.Ляшко добавил, что он поддерживал отставку С.Рыбалки с должности председателя финкомитета ВР еще два года назад.

"Когда команда радикальной партии вышла из коалиции, то С.Рыбалка подал заявление об отставке с должности председателя комитета ВР по вопросам финансов и банков 1 сентября 2015. Наша фракция согласовала это заявление. 16 сентября 2015 регламентный комитет внес постановление ВР об отставке С.Рыбалки с должности председателя комитета. Эти документы свидетельствуют, что это два года назад С.Рыбалка подал заявление об отставке, мной оно согласовано", - сказал он.

Также лидер радикалов отметил, что не планирует "покрывать" ни один из членов своей фракции, в случае если факты совершения ими преступлений подтвердятся.

"У меня очень большие стандарты к членам моей команды, мы не держимся за должности и не прикрываемся депутатскими мандатами и неприкосновенностью. Если кто-то совершает преступление, и если кто не соответствует этим высоким стандартам, то я не собираюсь никого покрывать", - сказал он.

В свою очередь председатель парламента А.Парубий сообщил, что вопрос снятия С.Рыбалки с главы финансового комитета ВР будет предложен к рассмотрению уже сегодня.

Напомним, корпорация S.Group, принадлежащая семье нардепа С.Рыбалки, выпускает такие снеки как: семечки "Semki", орешки "Казацкая слава", фиcташки "Мачо", сухарики, чипсы и тому подобное.

СБУ расследует факты торговли компаний корпорации S.Group с ОРДЛО. В рамках уголовного производства уже были задержаны и арестованы отдельные менеджеры корпорации.

Также напомним, что ранее в СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).

Добавим, что факты (фото товаров и чеки) продажи снеков S.Group в Крыму и оккупированном Донецке впервые были зафиксированы журналистами еще в конце 2016 года.

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