Журналісти звинуватили Рибалку у брехні: обіцяв, але не підтримав закон про вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка не виконав свою передвиборчу обіцянку в частині сприяння прийняттю закону про вибори за відкритими списками, передає УНН з посиланням на дані видання "Слово і Діло".
Повідомляється, що відповідну обіцянку нардеп дав у передвиборній програмі 23 вересня 2014 року, на позачергових виборах до ВРУ.
19 жовтня 2017 року ВРУ намагалася ухвалити законопроекти щодо реформування виборчої системи. Йдеться, зокрема, про закон №1068 ("Про вибори народних депутатів України") авторства Юрія Мірошніченка, №1068-1 ("Про вибори народних депутатів України" (за відкритими партійними списками) від депутатів із фракції "Батьківщина", та №1068-2 ("Про вибори народних депутатів України"), який розробила група авторів на чолі з Віктором Чумаком. Останні два документи запроваджують систему виборів за відкритими списками, однак вони не отримали достатньої підтримки у стінах парламенту.
"Народний депутат (Сергій Рибалка, - ред.) не підтримав жоден із вищевказаних законопроектів", - розповідають аналітики.
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Поряд з цим, 7 листопада ВРУ ухвалила за основу проект Виборчого кодексу України (№3112-1) авторства Андрія Парубія, Леоніда Ємця, Олександра Черненка.
"Проектом кодексу передбачається зміна виборчого законодавства України. Зокрема, запроваджується механізм обрання народних депутатів до ВРУ за системою відкритих пропорційних списків. Народний депутат (Рибалка, - ред.) не голосував за даний законопроект, таким чином він не виконав обіцянку", - резюмували аналітики.
Нагадаємо, за даними порталу "Слово і діло", Сергій Рибалка системно не виконує своїх обіцянок. Так, аналітики підрахували, що радикал є "першим" популістом фінансового комітету ВР.