Журналисты обвинили Рыбалку во лжи: обещал, но не поддержал закон о выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка не выполнил свое предвыборное обещание в части содействия принятию закона о выборах по открытым спискам, передает УНН со ссылкой на данные издания "Слово и Дело".
Сообщается, что соответствующее обещание нардеп дал в предвыборной программе 23 сентября 2014 года, на внеочередных выборах в ВРУ.
19 октября 2017 года ВРУ пыталась принять законопроекты по реформированию избирательной системы. Речь идет о законе №1068 ( "О выборах народных депутатов Украины") авторства Юрия Мирошниченко, №1068-1 ( "О выборах народных депутатов Украины" (по открытым партийным спискам) от депутатов из фракции "Батькивщина", и №1068 2 ( "О выборах народных депутатов Украины"), который разработала группа авторов во главе с Виктором Чумаком. Последние два документа вводят систему выборов по открытым спискам, однако они не получили достаточной поддержки в стенах парламента.
"Народный депутат (Сергей Рыбалка, - ред.) не поддержал ни один из вышеуказанных законопроектов", - рассказывают аналитики.
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Наряду с этим, 7 ноября ВРУ приняла за основу проект Избирательного кодекса Украины (№3112-1) авторства Андрея Парубия, Леонида Емца, Александра Черненко.
"Проектом кодекса предусматривается изменение избирательного законодательства Украины. В частности, вводится механизм избрания народных депутатов в ВРУ по системе открытых пропорциональных списков. Народный депутат (Рыбалка, - ред.) не голосовал за данный законопроект, таким образом он не выполнил обещание", - резюмировали аналитики.
Напомним, по данным портала "Слово и дело" , Сергей Рыбалка системно не выполняет своих обещаний. Так, аналитики подсчитали, что радикал является "первым" популистом финансового комитета ВР.