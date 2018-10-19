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Рыбалка рассказал, почему его лишили членства в Нацсовете реформ

Рыбалка рассказал, почему его лишили членства в Нацсовете реформ

Киев  •  УНН

 • 7212 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка был членом Национального совета реформ в течение 4 лет. За это время Рыбалка посетил только одно заседание органа. Об этом радикал рассказал в интервью в программе "Hard с Влащенко", передает УНН.

"Я входил туда (в состав Нацсовета реформ - ред.) автоматом, как глава профильного комитета. Меня приглашали туда один раз. Это тогда, когда Олег Ляшко что-то по профессиональности работы Валерии Алексеевны (Гонтаревой - ред.) сказал. Я туда пришел - и более чем за четыре года меня ни разу туда не приглашали", - сказал он.

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Рыбалка считает, что его умышленно не приглашали на заседание органа.

"После того, как я ушел с этой должности, Довбенко, а это - первый заместитель (председателя комитета ВР по вопросам финполитики и банковской деятельности - ред.), он начал ходить, его начали приглашать ...", - сказал радикал.

Напомним, Рыбалку исключили из состава Нацсовета реформ в сентябре этого года. А в конце прошлого года депутата уволили из должности председателя финансового комитета ВРУ. В поддержку этого решения проголосовали 255 народных депутатов.

Экс-заместитель главы НБУ Борис Марков тогда заявил, что назначение Рыбалки головой банковского комитета парламента было "договорняком" и безответственным поступком.

"Думаю, что назначение Сергея Рыбалки на эту ответственную должность в разгар финансового кризиса в стране, когда гривна за полгода обесценилась в три раза, было одной из величайших ошибок новоизбранного парламента. Вместо незаангажированного специалиста и аполитичного профессионала депутаты в результате длительных политических договоренностей проголосовали за человека вообще без финансового опыта и образования", - сказал он.

Оценивая работу Рыбалки на должности руководителя, в "Едином центре правовой помощи" заявили, что радикал "убил доверие заемщиков к банковскому Комитету".

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