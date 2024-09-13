рф заявляє про нібито знищення 20 БПЛА над 6 областями: що відомо
Київ • УНН
Міноборони РФ повідомляє про нібито збиття 20 українських безпілотників над 6 областями Росії в ніч на 13 вересня. Найбільше БПЛА було збито над Брянською та Бєлгородською областями.
У міноборони рф відзвітували про нібито знищення 20 українських БПЛА над 6 областями росії в ніч на 13 вересня. Про це УНН пише з посиланням на міноборони рф у Telegram.
Повідомляється про нібито збиття:
- 8 - над територією брянської області,
- 4 - над територією бєлгородської області,
- 3 - над територією курської області,
- по 2 БПЛА над територіями смоленської та орловської областей,
- і 1 над територією калузької області.
Завдяки ГУР та ССО пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії рф – джерела12.09.24, 10:57 • 23447 переглядiв