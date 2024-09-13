рф заявляет о якобы уничтожении 20 БПЛА над 6 областями: что известно
Киев • УНН
Минобороны рф сообщает о якобы сбитии 20 украинских беспилотников над 6 областями россии в ночь на 13 сентября. Больше всего БПЛА было сбито над брянской и белгородской областями.
В минобороны рф отчитались о якобы уничтожении 20 украинских БПЛА над 6 областями россии в ночь на 13 сентября. Об этом УНН пишет со ссылкой на минобороны рф в Telegram.
Сообщается о якобы сбитии:
- 8 - над территорией брянской области,
- 4 - над территорией белгородской области,
- 3 - над территорией курской области,
- по 2 БПЛА над территориями смоленской и орловской областей
- и 1 над территорией калужской области.
Завдяки ГУР та ССО пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії рф – джерела12 сентября 2024, 07:57 • 22629 просмотров