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У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі
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рф заборонила в'їзд 21 парламентарю з Британії через "антиросійські наративи"

Київ • УНН

 • 330 перегляди

рф заборонила в'їзд 21 парламентарю з Великої Британії через «антиросійські наративи» і підтримку України. москва розширила свій "стоп-лист" через дії Лондона.

рф заборонила в'їзд 21 парламентарю з Британії через "антиросійські наративи"

рф заборонила вʼїзд на свою територію 21 британському парламентарю через "антиросійські наративи" й допомогу Лондона Києву. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на МЗС росії, пише УНН.

Деталі

москва розширила "стоп-лист" осіб, яким заборонений вʼїзд у рф. До нього внесли 21 парламентаря Великої Британії через "конфронтаційні дії Лондона, антиросійські наративи та тривалі поставки Великою Британією зброї Києву".

"Робота над розширенням російського "стоп-листа" буде продовжена", - заявили в зовнішньополітичному відомстві рф.

Нагадаємо

20 квітня Велика Британія закликала росію взяти на себе зобов’язання щодо повного припинення вогню, а не лише одноденної паузи. Повна тиша дозволить провести переговори про справедливий і міцний мир, заявили в британському МЗС.

Британія заявила, що "Україні самій вирішувати своє майбутнє" після ультиматуму Венса23.04.25, 16:22 • 6980 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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