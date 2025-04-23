рф заборонила в'їзд 21 парламентарю з Британії через "антиросійські наративи"
Київ • УНН
рф заборонила в'їзд 21 парламентарю з Великої Британії через «антиросійські наративи» і підтримку України. москва розширила свій "стоп-лист" через дії Лондона.
рф заборонила вʼїзд на свою територію 21 британському парламентарю через "антиросійські наративи" й допомогу Лондона Києву. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на МЗС росії, пише УНН.
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москва розширила "стоп-лист" осіб, яким заборонений вʼїзд у рф. До нього внесли 21 парламентаря Великої Британії через "конфронтаційні дії Лондона, антиросійські наративи та тривалі поставки Великою Британією зброї Києву".
"Робота над розширенням російського "стоп-листа" буде продовжена", - заявили в зовнішньополітичному відомстві рф.
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