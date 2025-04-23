рф заборонила в'їзд 21 парламентарю з Британії через "антиросійські наративи"

рф заборонила вʼїзд на свою територію 21 британському парламентарю через "антиросійські наративи" й допомогу Лондона Києву. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на МЗС росії, пише УНН.

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москва розширила "стоп-лист" осіб, яким заборонений вʼїзд у рф. До нього внесли 21 парламентаря Великої Британії через "конфронтаційні дії Лондона, антиросійські наративи та тривалі поставки Великою Британією зброї Києву".

"Робота над розширенням російського "стоп-листа" буде продовжена", - заявили в зовнішньополітичному відомстві рф.

Нагадаємо

20 квітня Велика Британія закликала росію взяти на себе зобов’язання щодо повного припинення вогню, а не лише одноденної паузи. Повна тиша дозволить провести переговори про справедливий і міцний мир, заявили в британському МЗС.

Британія заявила, що "Україні самій вирішувати своє майбутнє" після ультиматуму Венса