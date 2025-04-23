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В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф запретила въезд 21 парламентарию из Британии из-за "антироссийских нарративов"

Киев • УНН

 • 308 просмотра

рф запретила въезд 21 парламентарию из Великобритании из-за «антироссийских нарративов» и поддержки Украины. москва расширила свой "стоп-лист" из-за действий Лондона.

рф запретила въезд 21 парламентарию из Британии из-за "антироссийских нарративов"

рф запретила въезд на свою территорию 21 британскому парламентарию из-за "антироссийских нарративов" и помощи Лондона Киеву. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на МИД россии, пишет УНН.

Детали

москва расширила "стоп-лист" лиц, которым запрещен въезд в рф. В него внесли 21 парламентария Великобритании из-за "конфронтационных действий Лондона, антироссийских нарративов и длительных поставок Великобританией оружия Киеву".

"Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - заявили во внешнеполитическом ведомстве рф.

Напомним

20 апреля Великобритания призвала россию взять на себя обязательства по полному прекращению огня, а не только однодневной паузы. Полная тишина позволит провести переговоры о справедливом и прочном мире, заявили в британском МИД.

Великобритания заявила, что "Украине самой решать свое будущее" после ультиматума Вэнса23.04.25, 16:22 • 6974 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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