рф запретила въезд на свою территорию 21 британскому парламентарию из-за "антироссийских нарративов" и помощи Лондона Киеву. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на МИД россии, пишет УНН.

Детали

москва расширила "стоп-лист" лиц, которым запрещен въезд в рф. В него внесли 21 парламентария Великобритании из-за "конфронтационных действий Лондона, антироссийских нарративов и длительных поставок Великобританией оружия Киеву".

"Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - заявили во внешнеполитическом ведомстве рф.

Напомним

20 апреля Великобритания призвала россию взять на себя обязательства по полному прекращению огня, а не только однодневной паузы. Полная тишина позволит провести переговоры о справедливом и прочном мире, заявили в британском МИД.

Великобритания заявила, что "Украине самой решать свое будущее" после ультиматума Вэнса