РФ заблокувала засідання Радбезу ООН по правам людини в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Росія заблокувала проведення засідання Ради безпеки ООН з прав людини в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Ми не бачимо ніяких підстав для цього засідання, оскільки права людини не є предметом Порядку денного Ради безпеки”, — заявив заступник постпреда Російської Федерації при ООН Геннадій Кузьмін.
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Франція і шість інших членів Ради безпеки закликали до зустрічі, на якій повинна бути представлена доповідь комісара ООН з прав людини Зейда Раад аль-Хусейна. “Наша рада має володіти всією необхідною інформацією для розуміння будь-якої кризи, в тому числі даними про права людини. І особливо це стосується Сирії”, — сказав посол ООН Франсуа Делатр.
Геннадій Кузьмін попросив провести процесуальне голосування, і тільки вісім делегацій проголосували за проведення зборів. Не вистачило одного голосу. Проти проголосували Китай, Болівія та Казахстан.
Нагадаємо, Резонансна справа екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, які були отруєні 4 березня в Солсбері, стала центральною темою зустрічі міністрів закордонних справ 28 країн-членів Євросоюзу в Брюсселі 19 березня. Крім того, глави МЗС мають намір обговорити підсумки президентських виборів у Росії, зокрема, засудити їх проведення в анексованному Криму. Крім цього, в офіційну повістку засідання Ради ЄС входять ситуація в Україні, Сирії і КНДР, а також питання реалізації угоди щодо ядерної програми Ірану.