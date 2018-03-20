РФ заблокировала заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Россия заблокировала проведение заседания Совета безопасности ООН по правам человека в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Мы не видим никаких оснований для этого заседания, поскольку права человека не являются предметом Повестки дня Совета безопасности”, — заявил заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Геннадий Кузьмин.
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Франция и шесть других членов Совета безопасности призвали к встрече, на которой должен быть представлен доклад комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна. “Наш совет должен обладать всей необходимой информацией для понимания любого кризиса, в том числе данными о правах человека. И особенно это касается Сирии”, — сказал посол ООН Франсуа Делатра.
Геннадий Кузьмин попросил провести процессуальное голосования, и только восемь делегаций проголосовали за проведение собрания. Не хватило одного голоса. Против проголосовали Китай, Боливия и Казахстан.
Напомним, резонансное дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены 4 марта в Солсбери, стала центральной темой встречи министров иностранных дел 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе 19 марта. Кроме того, главы МИД намерены обсудить итоги президентских выборов в России, в частности, осудить их проведения в анексованному Крыму. Кроме этого, в официальную повестку заседания Совета ЕС входят ситуация в Украине, Сирии и КНДР, а также вопросы реализации соглашения по ядерной программе Ирана.