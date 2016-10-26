РФ, всупереч домовленостям у Берліні, не допускає місію МКЧХ до українських заручників - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні ми отримали офіційну відмову щодо відвідання представникам найширшої гуманітарної місії — Міжнародної організації Червоного Хреста. Їм знову було відмовлено в допуску до наших заручників. Про це повідомив Президент Петро Порошенко під час вручення вірчої грамоти Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яном Пєклом, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Президент акцентував увагу Посла Польщі на тому, що Росія, всупереч домовленостям, досягнутим в Берліні під час зустрічі у Нормандському форматі, не допускає представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до українських заручників.
“Це є категорично неприйнятним, коли домовленості не виконуються”, — підкреслив П.Порошенко. Він наголосив також на неприпустимості невиконання домовленостей щодо режиму припинення вогню як по всій лінії зіткнення, так і у зоні розведення сторін.
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Президент повідомив, що представники спостережної місії ОБСЄ знову потрапили під обстріл, а також про спробу російських бойовиків встановити спостережний пост на розведеній території, яка була недопущена українськими військовими.
Глава держави наголосив на тому, що якщо Мінські домовленості і взяті зобов’язання не будуть виконуватися з боку Росії, санкції мають бути продовжені.
Президент також подякував Польщі за тверду і послідовну позицію на підтримку України щодо політики санкцій по відношенню до агресора з боку Європейського Союзу, які мають бути не лише продовжені, а в разі невиконання зобов’язань в рамках Мінського процесу, поглиблені і розширені.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від посла Республіки Польща Яна Пєкла.