РФ, вопреки договоренностям в Берлине, не допускает миссию МККК к украинским заложникам - П.Порошенко

Президент акцентировал внимание Посла Польши на том, что Россия, вопреки договоренностям, достигнутым в Берлине во время встречи в нормандской формате, не допускает представителей Международного Комитета Красного Креста к украинским заложникам.

"Это категорически неприемлемо, когда договоренности не выполняются", - подчеркнул П.Порошенко. Он отметил также недопустимость невыполнения договоренностей относительно режима прекращения огня как по всей линии соприкосновения, так и в зоне разведения сторон.

Президент сообщил, что представители наблюдательной миссии ОБСЕ снова попали под обстрел, а также о попытке российских боевиков установить наблюдательный пост на разведенной территории, которая была недопущена украинскими военными.

Глава государства отметил, что если Минские договоренности и принятые обязательства не будут исполняться со стороны России, санкции должны быть продлены.

Президент также поблагодарил Польшу за твердую и последовательную позицию в поддержке Украины относительно политики санкций по отношению к агрессору со стороны Европейского Союза, которые должны быть не только продлены, а в случае невыполнения обязательств в рамках Минского процесса, углублены и расширены.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у Посла Республики Польша Яна Пекло.