рф вночі атакувала дронами Одесу та район: через падіння уламків постраждав 74-річний чоловік, є пошкодження
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Через падіння уламків постраждав 74-річний чоловік, пошкоджено гаражі, будинки та автомобілі.
Вночі російські війська атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Через падіння уламків постраждав 74-річний чоловік, є пошкодження. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Як розповів Кіпер, ворог випустив "шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Протягом майже години тривала напружена бойова робота сил ППО.
Внаслідок падіння уламків в Одесі та районі, за попередньою інформацією, пошкоджено: 4 гаражі, скління у 20-ти приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків. Постраждала одна людина: у 74-річного чоловіка різана рана руки. Допомогу медики надали на місці
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