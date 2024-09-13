рф ночью атаковала дронами Одессу и район: из-за падения обломков пострадал 74-летний мужчина, есть повреждения
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Из-за падения обломков пострадал 74-летний мужчина, повреждены гаражи, дома и автомобили.
Ночью российские войска атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Из-за падения обломков пострадал 74-летний мужчина, есть повреждения. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Как рассказал Кипер, враг выпустил "шахеды" с временно оккупированного Крыма. В течение почти часа продолжалась напряженная боевая работа сил ПВО.
В результате падения обломков в Одессе и районе, по предварительной информации, повреждены: 4 гаража, остекление в 20-ти частных жилых домах, 4 легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам. Пострадал один человек: у 74-летнего мужчины резаная рана руки. Помощь медики оказали на месте
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту": Зеленський повідомив про ворожу атаку на цивільне судно в Чорному морі12 сентября 2024, 12:43 • 29506 просмотров