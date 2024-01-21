рф почала використовувати протикорабельні комплекси в нештатному режимі – Плетенчук
Київ • УНН
Росія почала використовувати протикорабельні системи в екстреному режимі, що становить потенційну небезпеку, повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Існують також загрози застосування ракет "Калібр" та авіаударів.
російські окупанти почали використовувати протикорабельні комплекси в нештатному режимі. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
З територіальних загроз – застосування ракет "Калібрів". Залишається також небезпека застосування протикорабельних комплексів, росіяни почали використовувати їх в нештатному режимі…Це не означає, що вони готові до застосування сьогодні – така небезпека просто існує. Ну і застосування засобів ураження з повітря – "Шахедів" або активність росавіації.
Доповнення
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