рф почала використовувати протикорабельні комплекси в нештатному режимі – Плетенчук

російські окупанти почали використовувати протикорабельні комплекси в нештатному режимі. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

З територіальних загроз – застосування ракет "Калібрів". Залишається також небезпека застосування протикорабельних комплексів, росіяни почали використовувати їх в нештатному режимі…Це не означає, що вони готові до застосування сьогодні – така небезпека просто існує. Ну і застосування засобів ураження з повітря – "Шахедів" або активність росавіації.