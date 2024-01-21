рф начала использовать противокорабельные комплексы в нештатном режиме - Плетенчук

российские оккупанты начали использовать противокорабельные комплексы в нештатном режиме. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Из территориальных угроз - применение ракет "Калибров". Остается также опасность применения противокорабельных комплексов, россияне начали использовать их в нештатном режиме... Это не значит, что они готовы к применению сегодня - такая опасность просто существует. Ну и применение средств поражения с воздуха - "Шахедов" или активность росавиации.