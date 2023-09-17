рф планує завезти робітників з КНДР на окуповані території Сходу України – ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. росія планує завезти північнокорейських громадян на окуповані території Донецької Та Луганської області для їх залучення до виконання будівельних робіт. Таку співпрацю обговорювали на зустрічі російський диктатор аолодимир путін та лідер КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Повідомляється, що за результатами зустрічі путіна та кім чен ина 13 вересня в амурській області рф було підписано ряд домовленостей, що стосуються ТОТ України.
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«Зокрема кремлівський диктатор вмовив колегу з Пхеньяна відкрити свої “дипломатичні представництва у Донецьку та Луганську. Головне завдання цих псевдодипломатичних установ не посилення економічної взаємодії чи сприяння туризму (бо цих речей не існує в КНДР), а сприяння завезенню на ТОТ робітників та залучення північнокорейських громадян до виконання будівельних робіт у цих регіонах», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що такі дії кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території самої рф чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити на ТОТ як для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ (далі РОВ) так і для будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій.
«Весною-літом ц.р. вже були зафіксовані спроби вербування трудових мігрантів до лав окупаційного війська. Тому не виключено, що дані робітничі загони з громадян КНДР будуть застосовані в інтересах підтримки РОВ», - інформує ЦНС.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують завозити гастролерів на тимчасово окуповані території для ліквідації дефіциту медичного персоналу.