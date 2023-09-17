рф планує завезти робітників з КНДР на окуповані території Сходу України – ЦНС

Повідомляється, що за результатами зустрічі путіна та кім чен ина 13 вересня в амурській області рф було підписано ряд домовленостей, що стосуються ТОТ України.

Цитата

«Зокрема кремлівський диктатор вмовив колегу з Пхеньяна відкрити свої “дипломатичні представництва у Донецьку та Луганську. Головне завдання цих псевдодипломатичних установ не посилення економічної взаємодії чи сприяння туризму (бо цих речей не існує в КНДР), а сприяння завезенню на ТОТ робітників та залучення північнокорейських громадян до виконання будівельних робіт у цих регіонах», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі дії кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території самої рф чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити на ТОТ як для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ (далі РОВ) так і для будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій.

«Весною-літом ц.р. вже були зафіксовані спроби вербування трудових мігрантів до лав окупаційного війська. Тому не виключено, що дані робітничі загони з громадян КНДР будуть застосовані в інтересах підтримки РОВ», - інформує ЦНС.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують завозити гастролерів на тимчасово окуповані території для ліквідації дефіциту медичного персоналу.