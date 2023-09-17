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рф планирует завезти рабочих из КНДР на оккупированные территории Востока Украины - ЦНС

Киев • УНН

 • 173940 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. россия планирует завезти северокорейских граждан на оккупированные территории Донецкой и Луганской области для их привлечения к выполнению строительных работ. Такое сотрудничество обсуждали на встрече российский диктатор владимир путин и лидер КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Сообщается, что по результатам встречи путина и ким чен Ына 13 сентября в амурской области рф был подписан ряд договоренностей, касающихся ВОТ Украины.

Цитата

«В частности кремлевский диктатор уговорил коллегу из Пхеньяна открыть свои “дипломатические представительства в Донецке и Луганске. Главная задача этих псевдодипломатических учреждений не усиление экономического взаимодействия или содействие туризму (потому что этих вещей не существует в КНДР), а содействие завозу на ВОТ рабочих и привлечение северокорейских граждан к выполнению строительных работ в этих регионах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия кремля свидетельствуют об отсутствии достаточного количества рабочих с территории самой рф или трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых они могли бы привлечь на ВОТ как для возведения инженерно-фортификационной инфраструктуры для российских оккупационных войск (далее РОВ) так и для строительства в интересах оккупационных администраций.

«Весной-летом с.г. уже были зафиксированы попытки вербовки трудовых мигрантов в ряды оккупационного войска. Поэтому не исключено, что данные рабочие отряды из граждан КНДР будут применены в интересах поддержки РОВ», - информирует ЦНС.

Дополнение

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают завозить гастролеров на временно оккупированные территории для ликвидации дефицита медицинского персонала.

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