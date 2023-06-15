рф планує встановити безвізовий режим із шістьма країнами Латинської Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. росія веде переговори з шістьма країнами Латинської Америки щодо безвізу. Про це на петербурзькому міжнародному економічному форумі розповів директор латиноамериканського департаменту мзс рф олександр щетинін, пише ТАСС, передає УНН.
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“Переговори із цими країнами формально йдуть, звичайно. На їхньому розгляді знаходяться проєкти. Наша мета, давно вже оголошена, – зробити так, щоб Латинська Америка була повністю зоною безвізових поїздок між громадянами Латинської Америки та громадянами росії”, – заявив Щетинін.
Деталі
До списку країн, з якими рф ще не підписала безвізовий режим, входять Багами, Гаїті, Мексика, Барбадос, Сент-Люсія, а також Тринідад та Тобаго.
У травні заступник міністра закордонних справ михайло богданов розповів, що росія працює над скасуванням візового режиму з країнами ісламського світу. За його словами, розглядається можливість скасувати візовий режим і з низкою азійських країн – Індонезією та Малайзією, а також Перської затоки (Іраком, Сирією, Єгиптом).
Доповнення
У лютому глава мзс сергій лавров повідомляв, що росія запланувала узгодити запровадження безвізового режиму з 11 країнами, включаючи Індію. лавров також зазначав, що мзс працює і над зняттям обмежень на видачу електронних віз близько 70 країн, за винятком “недружніх”.