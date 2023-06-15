рф планирует установить безвизовый режим с шестью странами Латинской Америки

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“Переговоры с этими странами формально идут, конечно. На их рассмотрении находятся проекты. Наша цель, давно уже объявленная, – сделать так, чтобы Латинская Америка была полностью зоной безвизовых поездок между гражданами Латинской Америки и гражданами россии”, – заявил Щетинин.

Детали

В список стран, с которыми рф еще не подписала безвизовый режим, входят Багамы, Гаити, Мексика, Барбадос, Сент-Люсия, а также Тринидад и Тобаго.

В мае заместитель министра иностранных дел михаил богданов рассказал, что россия работает над отменой визового режима со странами исламского мира. По его словам, рассматривается возможность отменить визовый режим и с рядом азиатских стран – Индонезией и Малайзией, а также Персидского залива (Ираком, Сирией, Египтом).

Дополнение

В феврале глава мид сергей лавров сообщал, что россия запланировала согласовать введение безвизового режима с 11 странами, включая Индию. лавров также отмечал, что мид работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз около 70 стран, за исключением “недружественных”.