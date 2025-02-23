рф планує виготовити 7 млн артилерійських боєприпасів та мін у 2025 році - Іващенко

росія планує виготовити понад 7 мільйонів артилерійських боєприпасів та мін великого калібру в 2025 році. Про це Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив під час форму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

У планах російської федерації на цей рік є виготовлення понад 7 мільйонів артилерійських боєприпасів і мін великого калібру. В цьому росія чітко змагається і розуміє, що вона їх виробляє набагато більше, чим разом усі країни Європи. Виробництво боєприпасів, ракет великої дальності у цьому році передбачається виробити близько 3 тисяч. Це ті ударні засоби, які майже щодня знищують нашу інфраструктуру - зазначив Іващенко.

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