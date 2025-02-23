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05:23 • 18542 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123540 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183187 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147559 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139003 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117440 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108059 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142395 перегляди

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рф планує виготовити 7 млн артилерійських боєприпасів та мін у 2025 році - Іващенко

рф планує виготовити 7 млн артилерійських боєприпасів та мін у 2025 році - Іващенко

Київ • УНН

 • 19746 перегляди

росія має намір виробити понад 7 млн артилерійських боєприпасів та мін великого калібру в 2025 році. Також планується виготовлення близько 3 тисяч ракет великої дальності.

росія планує виготовити понад 7 мільйонів артилерійських боєприпасів та мін великого калібру в 2025 році. Про це Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив під час форму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

У планах російської федерації на цей рік є виготовлення понад 7 мільйонів артилерійських боєприпасів і мін великого калібру. В цьому росія чітко змагається і розуміє, що вона їх виробляє набагато більше, чим разом усі країни Європи. Виробництво боєприпасів, ракет великої дальності у цьому році передбачається виробити близько 3 тисяч. Це ті ударні засоби, які майже щодня знищують нашу інфраструктуру 

- зазначив Іващенко.

Раніше

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що росії потрібне припинення вогню "для передишки та продовження агресії".

Нагадаємо

Начальник ГУР Буданов заявив, що керівництво рф усвідомило помилковість вторгнення через неправдиві дані розвідки. росія планувала захопити Київ за 3 дні, але їхні розрахунки виявилися хибними.

Сирський: ми б'ємо вже на 1750 км вглиб російської території23.02.25, 15:42 • 63059 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
sluzhba-zovnishnoi-rozvidky-ukrainyСлужба зовнішньої розвідки України
kyrylo-budanovКирило Буданов
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