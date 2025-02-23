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рф планирует изготовить 7 млн артиллерийских боеприпасов и мин в 2025 году - Иващенко

рф планирует изготовить 7 млн артиллерийских боеприпасов и мин в 2025 году - Иващенко

Киев  •  УНН

 • 4068 просмотра

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россия намерена произвести более 7 млн артиллерийских боеприпасов и мин крупного калибра в 2025 году. Также планируется изготовление около 3 тысяч ракет большой дальности.

россия планирует изготовить более 7 миллионов артиллерийских боеприпасов и мин крупного калибра в 2025 году. Об этом Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

В планах российской федерации на этот год является изготовление более 7 миллионов артиллерийских боеприпасов и мин крупного калибра. В этом россия четко соревнуется и понимает, что она их производит гораздо больше, чем вместе все страны Европы. Производство боеприпасов, ракет большой дальности в этом году предполагается произвести около 3 тысяч. Это те ударные средства, которые почти ежедневно уничтожают нашу инфраструктуру 

- отметил Иващенко.

Ранее

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что россии нужно прекращение огня "для передышки и продолжения агрессии".

Напомним

Начальник ГУР Буданов заявил, что руководство рф осознало ошибочность вторжения из-за ложных данных разведки. россия планировала захватить Киев за 3 дня, но их расчеты оказались ошибочными.

Сырский: мы бьем уже на 1750 км вглубь российской территории23.02.25, 15:42 • 10417 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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