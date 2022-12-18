рф перекинула в білорусь ще не менше 50 "Уралів"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. росія перекинула в білорусь ще не менше 50 автомобілів Урал, які можуть призначатися для військових зс рф, які знаходяться на полігоні «осиповичський». Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, передає УНН.
Цитата
«Спільнота залізничників білорусі повідомляє що 16 грудня близько першої години ночі до білорусі з росії прибув черговий ешелон з технікою росії. Ешелон був відправлений із залізничної станції Місяш (Челябінська обл, рф) 11 грудня і прибув на залізничну станцію Осиповичі-1 (Могилівська обл, білорусь) 16 грудня в районі 01:00. У складі було перекинуто ≈ 50 од. нових вантажних автомобілів «Урал». Вивантаження почалося о 4:30 ранку того ж дня», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що є підстави вважати, що техніка призначається для постачання військових зс рф, які знаходяться на полігоні «Осиповичський».
«Також варто зазначити, що 11 грудня на станцію Полонка прибув військовий ешелон зі станції Місяш з аналогічним вантажем (30 од. нових вантажних автомобілів «Урал»)», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Російські війська перекинули до білорусі ще 12 танків Т-72.
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що російський диктатор володимир путін їде до самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка, щоб змусити вступити білоруські війська у війну проти України.
російський диктатор володимир путін і самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зустрінуться у мінську 19 грудня.