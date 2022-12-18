рф перебросила в беларусь ещё не менее 50 "Уралов"

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«Сообщество железнодорожников беларуси сообщает что 16 декабря около часа ночи в беларусь из рф прибыл очередной эшелон с техникой вс рф. Эшелон был отправлен с ЖД-станции Мисяш (Челябинская обл, рф) 11 декабря и прибыл на ЖД-станцию Осиповичи-1 (Могилёвская обл, беларусь) 16 декабря в районе 01:00. В составе было переброшено ≈ 50 ед. новых грузовых автомобилей «Урал». Выгрузка началась в 4:30 утра того же дня», - говориться в сообщении.

Отмечается, что есть основания полагать, что техника предназначается для снабжения военных вс рф, которые находятся на полигоне «Осиповичский».

«Также стоит отметить, что 11 декабря на станцию Полонка прибыл воинский эшелон со станции Мисяш с аналогичным грузом (30 ед. новых грузовых автомобилей «Урал»)», - говориться в сообщении.

Дополнение

Российские войска перебросили в беларусь еще 12 танков Т-72.

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что российский диктатор владимир путин едет к самопровозглашенному президенту беларуси александру лукашенко, чтобы заставить вступить белорусские войска в войну против Украины.

российский диктатор владимир путин и самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко встретятся в минске 19 декабря.