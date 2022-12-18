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Поездка путина к лукашенко: в ВСУ назвали цель

Поездка путина к лукашенко: в ВСУ назвали цель

Киев • УНН

 • 616137 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что российский диктатор владимир путин едет к самопровозглашенному президенту беларуси александру лукашенко, чтобы заставить вступить белорусские войска в войну против Украины, передает УНН со ссылкой на фейсбук-страницу Командования Объединенных сил ВСУ.

Цитата

"Недавно глава кремля провел служебное совещание с руководством вооруженных сил российской федерации, в ходе которого, как он лично отметил, рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы. Сразу после этого он анонсировал встречу с руководством республики беларусь, которая состоится в скором времени. На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил республики беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", – сказал Наев.

Напомним

российский диктатор владимир путин и самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко встретятся в минске 19 декабря.

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