Поїздка путіна до лукашенка: у ЗСУ назвали мету

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"Нещодавно очільник кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил російської федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи. Відразу після цього він анонсував зустріч із керівництвом республіки білорусь, яка відбудеться незабаром. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі", – сказав Наєв.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін і самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зустрінуться у мінську 19 грудня.