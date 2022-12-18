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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23213 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Поїздка путіна до лукашенка: у ЗСУ назвали мету

Поїздка путіна до лукашенка: у ЗСУ назвали мету

Київ • УНН

 • 616137 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що російський диктатор володимир путін їде до самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка, щоб змусити вступити білоруські війська у війну проти України, передає УНН із посиланням на фейсбук-сторінку Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Цитата

"Нещодавно очільник кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил російської федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи. Відразу після цього він анонсував зустріч із керівництвом республіки білорусь, яка відбудеться незабаром. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі", – сказав Наєв.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін і самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зустрінуться у мінську 19 грудня.

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