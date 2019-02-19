РФ оцінила збиток від санкцій на кінець 2018 року

"Дані обмеження включають в себе антидемпінгові мита, ліцензування, квоти, технічні бар'єри, санітарні та фітосанітарні заходи, а також санкції. Найбільших збитків припадає на обмеження, введені країнами ЄС: він становить 2,42 млрд доларів. На другому місці знаходяться заходи з боку США - майже 1,17 млрд доларів, а на третьому - обмеження України - 775 млн доларів, відзначили в Мінекономрозвитку", - пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща підтримує санкції проти Росії



Причому ЄС також є лідером за кількістю введених обмежень - 25, Україна ввела 22 обмеження. Третє місце за кількістю обмежувальних заходів зайняла Індія - 16, а США виявилися тільки на шостому місці з дев'ятьма обмеженнями, поступившись за цим показником Білорусії та Туреччині.

Всього на кінець минулого року в відношенні РФ були введені 159 обмежувальних заходів 62 країнами.

"Більш за все від обмежувальних заходів постраждала металургійна промисловість, випливає з презентації. Завдану їй шкоду оцінюється більш ніж в 3,99 млрд доларів. На другому місці - сільськогосподарська промисловість, зазнає збитків у 1,1 млрд доларів, на третьому - хімічна промисловість - 640,7 млн доларів. Помітної шкоди обмежувальні заходи проти Росії завдали також автомобільної промисловості. Мінекономрозвитку оцінило його в 306 млн доларів", - додали у виданні.

Нагадаємо, Російська Федерація повинна поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також в повній мірі виконувати Мінські домовленості, якщо вона прагне до скасування європейських санкцій.