РФ оценила ущерб от санкций на конец 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Минэкономразвития Российской Федерации оценило ущерб от введенных в отношении России другими странами различных санкций на конец 2018 года, который составил 6,3 млрд долларов. Об этом сообщает УНН ссылаясь на ТАСС.
"Данные ограничения включают в себя антидемпинговые пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, а также санкции. Наибольший ущерб приходится на ограничения, введенные странами ЕС: он составляет 2,42 млрд долларов. На втором месте находятся меры со стороны США — почти 1,17 млрд долларов, а на третьем — ограничения Украины — 775 млн долларов, отметили в Минэкономразвития“ , — пишет издание.
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Причем ЕС также является лидером по количеству введенных ограничений — 25, Украина ввела 22 ограничения. Третье место по числу ограничительных мер заняла Индия — 16, а США оказались только на шестом месте с девятью ограничениями, уступив по этому показателю Белоруссии и Турции.
Всего на конец прошлого года в отношении РФ были введены 159 ограничительных мер 62 странами.
“Более всего от ограничительных мер пострадала металлургическая промышленность, следует из презентации. Нанесенный ей ущерб оценивается более чем в 3,99 млрд долларов. На втором месте — сельскохозяйственная промышленность, понесшая ущерб в 1,1 млрд долларов, на третьем — химическая промышленность — 640,7 млн долларов. Заметный ущерб ограничительные меры против России нанесли также автомобильной промышленности. Минэкономразвития оценило его в 306 млн долларов”, — добавили в издании.
Напомним, Российская Федерация должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в полной мере выполнять Минские договоренности, если она стремится к отмене европейских санкций.