РФ обстріляла 16 громад Сумщини: 99 вибухів за добу
Київ • УНН
5 вересня армія РФ здійснила понад 50 обстрілів Сумської області, зафіксовано 99 вибухів. Атаки включали керовані авіабомби, міномети, артилерію та різні типи дронів по 16 громадах.
5 вересня армія РФ здійснила понад півсотні обстрілів територій Сумської області. Зафіксовано 99 вибухів. Обстрілів зазнали 16 громад Сумщини. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
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Керованими авіабомбами армія РФ влучала у Сумській, Степанівській, Річківській, Ямпільській, Хотіньській, Миропільській, Тростянецькій, Юнаківській громадах.
По Дружбівській громаді армія РФ вдарила мінометом, артилерією та дронами.
Мінометами війська РФ обстріляли Есманьську і Новослобідську громади.
Дронами завдали ударів по Шалигинській та Середино-Будській громадах.
По Боромлянській громаді зафіксовано обстріл ударним безпілотником типу "Ланцет".
У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл з міномета, скидання з безпілотника вибухових пристроїв, удари дронами, також були удари керованими авіабомбами.
Російська армія також ударила по Великописарівській громаді дроном-камікадзе, зафіксовано мінометний обстріл.
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