РФ обстреляла 16 общин Сумской области: 99 взрывов за сутки
Киев • УНН
5 сентября армия РФ осуществила более 50 обстрелов Сумской области, зафиксировано 99 взрывов. Атаки включали управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию и различные типы дронов по 16 общинам.
5 сентября армия РФ осуществила более полусотни обстрелов территорий Сумской области. Зафиксировано 99 взрывов. Обстрелам подверглись 16 общин Сумщины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Управляемыми авиабомбами армия РФ попадала в Сумской, Степановской, Речковской, Ямпольской, Хотинской, Миропольской, Тростянецкой, Юнаковской громадах.
По Дружбовской громаде армия РФ ударила минометом, артиллерией и дронами.
Минометами войска РФ обстреляли Есманьскую и Новослободскую общины.
Дронами нанесли удары по Шалыгинской и Середино-Будской громадам.
По Боромлянской громаде зафиксирован обстрел ударным беспилотником типа «Ланцет».
В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел из миномета, сброс с беспилотника взрывных устройств, удары дронами, также были удары управляемыми авиабомбами.
Российская армия также ударила по Великописаревской общине дроном-камикадзе, зафиксирован минометный обстрел.
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