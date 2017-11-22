РФ не відповідає на пропозиції відвідування українських політв'язнів - Омбудсмен

"Я запропонувала колезі відвідати громадян РФ і відповідно дати можливість мені відвідати тих осіб, які дуже цікаві українському суспільству, для того, щоб розповісти, в яких умовах вони відбувають покарання. Поки що, на жаль, я не отримала відповіді на свої листи", - заявила Лутковська.

Так, за словами Лутковської, вона чекає можливості поговорити з Москальковою, проте поки такої можливості не було.

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