РФ не отвечает на предложения посещения украинских политзаключенных - Омбудсмен

"Я предложила коллеге посетить граждан РФ и соответственно дать возможность мне посетить тех людей, которые очень интересны украинскому обществу, для того, чтобы рассказать, в каких условиях они отбывают наказание. Пока, к сожалению, я не получила ответа на свои письма", - заявила Лутковская.

Так, по словам Лутковской, она ждет возможности поговорить с Москальковой, однако пока такой возможности не было.

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