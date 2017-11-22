РФ не отвечает на предложения посещения украинских политзаключенных - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не отвечает предложения взаимного посещения украинских и российских заключенных. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Украине Валерия Лутковская отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент УНН.
"Я предложила коллеге посетить граждан РФ и соответственно дать возможность мне посетить тех людей, которые очень интересны украинскому обществу, для того, чтобы рассказать, в каких условиях они отбывают наказание. Пока, к сожалению, я не получила ответа на свои письма", - заявила Лутковская.
Так, по словам Лутковской, она ждет возможности поговорить с Москальковой, однако пока такой возможности не было.
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