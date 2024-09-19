"рф - країна-терорист": Лубінець на російський удар по пансіонату в Сумах
Київ • УНН
Російський снаряд влучив у геріатричний пансіонат у Сумах, де проживала 221 людина. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав це актом тероризму, закликавши світ не мовчати про злочини РФ проти українців.
російський авіаудар по Геріатричному пансіонату у Сумах - це черговий акт тероризму. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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Він розповів, що російський снаряд влучив у будівлю закладу, у якому проживала 221 людина. Поранених ушпиталили, попередньо, одна людина загинула.
рф — країна-терорист. Лише терористи можуть чинити такі злочини! росія повинна відповісти за кожний злочин проти українського населення! Світ не має мовчати
Нагадаємо
Як заявили в МВС внаслідок російського удару по пансіонату для людей похилого віку в Сумах загинула 1 людина, 12 поранені. З будівлі евакуювали 147 осіб, частково зруйновано технічний та 5-й поверхи.