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"рф - країна-терорист": Лубінець на російський удар по пансіонату в Сумах

Київ • УНН

 • 18619 перегляди

Російський снаряд влучив у геріатричний пансіонат у Сумах, де проживала 221 людина. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав це актом тероризму, закликавши світ не мовчати про злочини РФ проти українців.

російський авіаудар по Геріатричному пансіонату у Сумах - це черговий акт тероризму. Про це заявив  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Він розповів, що російський снаряд влучив у будівлю закладу, у якому проживала 221 людина. Поранених ушпиталили, попередньо, одна людина загинула.

рф — країна-терорист. Лише терористи можуть чинити такі злочини! росія повинна відповісти за кожний злочин проти українського населення! Світ не має мовчати

- заявив Лубінець. 

Нагадаємо

Як заявили в МВС внаслідок російського удару по пансіонату для людей похилого віку в Сумах загинула 1 людина, 12 поранені. З будівлі евакуювали 147 осіб, частково зруйновано технічний та 5-й поверхи.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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