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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«рф - страна-террорист": Лубинец на российский удар по пансионату в Сумах

«рф - страна-террорист": Лубинец на российский удар по пансионату в Сумах

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 15:53  •  3087 просмотра

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Российский снаряд попал в гериатрический пансионат в Сумах, где проживал 221 человек. Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал это актом терроризма, призвав мир не молчать о преступлениях РФ против украинцев.

российский авиаудар по Гериатрическому пансионату в Сумах - это очередной акт терроризма. Об этом заявил  Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что российский снаряд попал в здание заведения, в котором проживал 221 человек. Раненых госпитализировали, предварительно, один человек погиб.

рф - страна-террорист. Только террористы могут совершать такие преступления! россия должна ответить за каждое преступление против украинского населения! Мир не должен молчать

- заявил Лубинец. 

Напомним,

Как заявили в МВД в результате российского удара по пансионату для пожилых людей в Сумах погиб 1 человек, 12 ранены. Из здания эвакуировали 147 человек, частично разрушены технический и 5-й этажи.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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