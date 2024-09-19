«рф - страна-террорист": Лубинец на российский удар по пансионату в Сумах

российский авиаудар по Гериатрическому пансионату в Сумах - это очередной акт терроризма. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что российский снаряд попал в здание заведения, в котором проживал 221 человек. Раненых госпитализировали, предварительно, один человек погиб.

рф - страна-террорист. Только террористы могут совершать такие преступления! россия должна ответить за каждое преступление против украинского населения! Мир не должен молчать - заявил Лубинец.

Напомним,

Как заявили в МВД в результате российского удара по пансионату для пожилых людей в Сумах погиб 1 человек, 12 ранены. Из здания эвакуировали 147 человек, частично разрушены технический и 5-й этажи.